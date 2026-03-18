Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области вводится во второй половине марта из-за проведения плановых ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, сообщает Politeka.

Об изменениях проинформировали в Укрзализныце, отметив, что корректировки касаются ряда пригородных складов.

Часть рейсов будет курсировать по новому графику движения поездов в Ивано-Франковской области, другие - изменят маршрут или будут временно выполнять рейсы в определенные дни.

Такие решения объясняют необходимостью проведения ремонтных работ, влияющих на курсирование транспорта в регионе.

В частности, 24, 26 и 28 марта несколько экспрессов будут курсировать по измененному расписанию. №6404 с сообщением Ивано-Франковск – Яремче будет отправляться в 08:28 и прибывать в 10:28.

Хотя раньше отправление было в 08:14, а прибытие в 10:14. Кроме того, №6432 Ивано-Франковск – Коломыя будет отправляться в 08:45 и прибывать в 10:35 вместо предварительного графика 09:14 и 11:12.

Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области затронул и рейс №6433 Коломыя – Ивано-Франковск, который будет курсировать до станции Хриплин по действующему расписанию.

Далее он будет отправляться из Хриплина в 17:05 и прибывать в Ивано-Франковск в 17:15.

Ранее этот экспресс отправлялся в 14.49 и прибывал в 14.59. Также №6441 Коломыя – Деловое будет отправляться в 08:28 и прибывать в 13:36, тогда как раньше это было 08:13 и 13:21 соответственно.

Отдельно предусмотрены изменения маршрутов. 20 марта №6431/6432, №6433/6434 и №6435/6436 будут курсировать по направлению Коломыя – Хриплин – Коломыя вместо привычного сообщения через Ивано-Франковск.

