Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области продолжает поступать пожилым людям, которые пострадали из-за боевых действий и нуждаются в поддержке, сообщает Politeka.

Инициативу реализует благотворительный фонд «Каритас», сосредотачиваясь на восстановлении поврежденного жилья и социальном сопровождении. Программа включает замену окон и дверей, ремонт крыш и утепление домов, оставшихся пригодными для проживания после обстрелов. Приоритет получают домохозяйства, которые могут быть возобновлены без полной реконструкции.

Подать заявку могут жители Харькова и Изюма. В группу первоочередной поддержки входят пенсионеры, лица с инвалидностью, одинокие старики, многодетные семьи, беременные женщины, внутренне перемещенные граждане и люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Социальное сопровождение предполагает консультации, помощь с повседневными потребностями и психологическую поддержку, позволяющую стабилизировать эмоциональное состояние получателей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области объединяет восстановление жилья и ежедневное внимание, создавая для пострадавших безопасную среду и возможность вернуться к привычному ритму жизни.

Кроме того, местные жители могут получить бесплатные продукты и другие виды поддержки через проект «HOPE WELL», что системно помогает одиноким людям старшего возраста и гражданам с инвалидностью. С начала 2025 года значительно способствует развитию проекта партнер – благотворительный фонд «Старенькие».

Эти проекты помогают украинцам ощущать безопасность даже в сложных условиях, обеспечивая необходимые ресурсы для достойной жизни.

