Пасажирам рекомендують уважно стежити за новим графіком руху поїздів на Одещині та планувати поїздки завчасно.

Новий графік руху поїздів на Одещині вводиться в середині вересня через рішення компанії-перевізника "Укрзалізниці", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

У першу половину вересня в приміському залізничному сполученні відбудуться певні зміни у маршрутах та розкладах руху поїздів. Пасажирам рекомендують уважно стежити за новим графіком руху поїздів на Одещині та планувати поїздки завчасно, щоб уникнути непорозумінь і затримок.

Зокрема, з 16 по 22 вересня введено новий графік руху поїздів на Одещині:

№6253, що курсує за маршрутом Вапнярка – Одеса, тепер відправлятиметься о 00:34 та прибуватиме на кінцеву станцію о 07:18. Раніше відправлення відбувалося о 01:01, а прибуття – о 07:51.

№6255, який також курсує з Вапнярки до Одеси, тепер відправлятиметься о 07:50 та прибуватиме о 14:32. Раніше відправлення здійснювалося о 07:25, а прибуття – о 14:13.

№7024, що курсує за маршрутом Подільськ – Слобідка, відправлятиметься о 04:53 та прибуватиме о 05:42. Раніше час відправлення був о 04:47, а прибуття – о 05:27.

Адміністрація залізниці закликає пасажирів враховувати ці зміни під час планування поїздок та обирати зручний час для пересування. Водночас слід бути готовими до можливих додаткових коригувань у розкладах, тому рекомендується регулярно перевіряти офіційні джерела інформації, такі як сайт залізниці, мобільні додатки або інформаційні стенди на станціях та вокзалах.

Внесені зміни спрямовані на оптимізацію руху приміських поїздів, покращення організації перевезень та забезпечення більш комфортного та своєчасного сполучення для всіх пасажирів.

Пасажирів просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і планувати поїздки з урахуванням нових графіків, щоб забезпечити безперебійне та зручне пересування залізницею.

