Работа для пенсионеров в Одессе охватывает несколько сфер деятельности.

Работа для пенсионеров в Одессе предлагается по разным направлениям, включая охрану, ресторанную сферу и складской сектор, сообщает Politeka.

Актуальные предложения публикует портал work.ua, где указаны условия, график и размер зарплаты.

Компания «Правозащита-КС» приглашает охранников для работы на объекте по адресу улица Евгения Танцуры, 22а. Заработок составляет 8000–10000 гривен. Основные задачи – контроль дисциплины сотрудников, сохранность имущества, взаимодействие с администрацией и поддержка общественного порядка. Требования: аккуратность, пунктуальность, дисциплинированность и готовность к работе. Работодатель поощряет пенсионеров и ветеранов.

Ресторан Yourz Asia на Бунине, 17, ищет портомоечницу. Зарплата от 13 500 до 27 000 гривен (900 грн в смену). Основные обязанности включают мытье посуды и поддержание чистоты на кухне и в зале. Предлагается стабильный график, питание и регулярные выплаты дважды в месяц. Нужны аккуратность и ответственное отношение, опыт желателен, но не обязателен.

Компания «Дарлинг» предлагает вакансию погрузчика на склад строительных материалов на Головковской улице. Заработок 21000-24000 гривен, график 6/1 с 07:30 до 18:00, ежедневная выплата от 800 грн. Основные задачи – погрузка и разгрузка товаров, расфасовка песка и щебня, поддержание порядка на складе. Требования: хорошая физическая форма, трудолюбие, отсутствие вредных привычек, возраст до 55 лет.

Итак, работа для пенсионеров в Одессе охватывает несколько сфер деятельности, позволяет выбирать вакансии в соответствии с навыками и физическими возможностями, гарантирует стабильный доход и дружескую атмосферу для пожилых людей.

