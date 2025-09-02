В «Киевавтодоре» обращаются к жителям города и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием временных неудобств и ограничения движения транспорта в Киеве.

Ограничение движения транспорта в Киеве вводится со 2 сентября, оно коснется части столичных улиц из-за масштабных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в КГГА.

Со 2 по 7 сентября в Святошинском районе столицы вводится частичное ограничение движения транспорта в Киеве по улице Чистяковской. Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Причиной таких изменений в дорожной ситуации есть проведение ремонтных работ. Специалисты дорожных служб в течение нескольких дней будут работать над восстановлением покрытия и будут производить текущий ремонт улично-дорожной сети. Работы запланированы на участке между переулком Антонины Смереки и Чистяковским переулком.

В корпорации отмечают, что ремонт необходим для обеспечения безопасности и улучшения качества дорожной инфраструктуры, ведь улица Чистяковская ежедневно испытывает значительную транспортную нагрузку. Именно поэтому своевременное обновление дорожного полотна позволит избежать дальнейших повреждений и создать более комфортные условия для водителей и пешеходов.

Вместе с тем в «Киевавтодоре» обращаются к жителям города и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием временных неудобств и ограничения движения транспорта в Киеве, которые могут возникать в указанный период. Водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании собственных маршрутов и, по возможности, использовать альтернативные пути объезда.

Также с 1 по 8 сентября частично ограничивают движение по Глубочицкому проезду (Шевченковский район, Лукьяновка).

Представители коммунальной корпорации уверяют, что все работы будут выполнены в установленные сроки, а после завершения ремонта движение по улице Чистяковской возобновится в полном объеме.

