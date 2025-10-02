Местные жители озабочены темой подорожания продуктов в Днепре, ведь это ощутимо сказывается на семейном бюджете.

Подорожание продуктов в Днепре обсуждают как неотвратимую реальность в ближайшие недели, сообщает Politeka.

Как пишет Suspilne, на рынках города еще можно найти овощи по доступным ценам, но продавцы и эксперты предупреждают, что ситуация быстро изменится.

Подорожание продуктов в Днепре стало темой номер один для обсуждения покупателей и продавцов. На центральном рынке еще можно увидеть овощи из Петриковки, Царичанки, Покровки и Чернигова.

Прилавки заполнены огурцами, помидорами, перцем, кабачками, картофелем и луком. Продавщица Наталья рассказала, что стоимость помидоров снизилась примерно на 5 гривен по сравнению с летом и сейчас составляет около 45 грн. В то же время, стоимость кабачков осенью выросла.

Если летом они стоили 15, теперь цена поднялась до 25–30 грн. В другом прилавке Виктория отмечает, что ее товары пока остаются в том же ценовом диапазоне. У нее огурцы стоят 40, помидоры 25, а тыква 50. Продавщица прогнозирует подорожание продуктов в Днепре на 5–10 грн уже в ближайшее время.

Аудитор Михаил Крапивко объясняет, что нынешнее понижение стоимости некоторых позиций связано с отсутствием дефицита полевых культур. Сезон еще продлится около четырех недель, однако дальнейшего понижения уже не ожидается.

Эксперт предупреждает, что с приближением зимы затраты на хранение овощей начнут оказывать существенное влияние на ценник. В это время на рынках города произойдет ощутимое повышение стоимости.

По словам Крапивко, спрогнозировать точный уровень скачка цен пока невозможно. Это станет ясно ближе к концу осени, когда сезонные факторы окончательно сформируют новый баланс спроса и предложения.

