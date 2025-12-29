График отключения газа на 30 декабря в Черкасской области подразумевает временные неудобства в нескольких населенных пунктах.

График отключения газа на 30 декабря в Черкасской области был введен из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на 30 декабря в Черкасской области сталкивается сел Хмельная, Лебедин и города Багачево.

Так, в Хмельницкой на улицах Мира, Победы, Хмельницкий Яр и Леси Украинки специалисты заменяют шкафовый газорегуляторный пункт в период с 29.12 по 30.12 2025 года. После завершения работ газоснабжение будет восстанавливаться по мере выполнения всех этапов ремонта.

Кроме этого, в Лебедине с 8:00 29.12 по 30.12 2025 полностью прекратили газоснабжение для 47 жилых домов на улице Волонтерская из-за замены шкафного регуляторного пункта №15.

Неудобства охватили следующие адреса: Волонтерская 2, 6, 8, 9, 13, 17, 20, 21, 24, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 47, 50, 50, 5, 5 61, 62, 64, 66, 69, 70, 70, 71, 73, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 105, 107.

График отключения газа на 30 декабря в Черкасской области предполагает, что в этот день проведут работы и в Багачеве. Газоснабжение временно прекратят по адресам:

ул. Полевая №1,1а,3,5,7,9,11а,11б, ул. Елены Лосевой № 1,1а,1в,2,3а,4–23,26,28, пер. Степной №3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25, ул. Кривошеи 1а, кв. 1–18.

Пуск голубого топлива будет производиться после завершения ремонтных работ. Потребителям советуют перекрыть краны на газопроводах перед приборами, не пользоваться газовыми приборами при ремонте и обеспечить доступ работников газового хозяйства к своим помещениям при восстановлении подачи.

