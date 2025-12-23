В рамках гуманитарной поддержки фонд обеспечивает внутриперемещенных лиц бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Кропивницком.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кропивницком предоставляют через деятельность благотворительного фонда «Рокада», сообщает Politeka.

Об этом идет речь на сайте организации.

В Кропивницком внутренне перемещенные лица и пожилые люди получают продуктовые наборы и вещи первой необходимости. Инициатива направлена ​​на тех, кто больше нуждается в помощи в условиях войны.

Благотворительная организация «Рокада» работает по всей Украине, поддерживая социально уязвимые категории населения и медицинские учреждения. Она активно сотрудничает с переселенцами и гражданскими, пострадавшими от боевых действий, оказывая гуманитарную, социальную и медицинскую поддержку.

Офис организации расположен в городе по адресу ул. Братьев Эльворти, 7, офисы №309, 326, 317.

Одним из направлений деятельности является обеспечение гериатрических заведений и интернатов необходимыми ресурсами: оборудованием, средствами реабилитации и другими предметами по уходу за пожилыми людьми или маломобильными лицами.

Фонд организует перевозку маломобильных людей в медицинские учреждения, что обеспечивает доступ к лечению, обследованиям и профессиональному медицинскому сопровождению.

Отдельное внимание уделяется восстановлению жилья. «Рокада» предоставляет наборы для ремонта домов, поврежденных обстрелами, и помогает с выполнением легкого и среднего ремонта, что позволяет переселенцам быстрее вернуться в собственные дома или сделать их пригодными для проживания.

В рамках гуманитарной поддержки фонд обеспечивает внутренне перемещенные лица и пострадавшее население одеждой, предметами быта, гигиеническими средствами и бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Кропивницком, что помогает удовлетворить ежедневные потребности и снизить финансовую нагрузку.

Отдельное направление – поддержка мест компактного проживания переселенцев. Фонд обустраивает комфортные условия в убежищах, организует их эффективную работу и консультирует жителей о правилах совместного проживания, что способствует снижению конфликтности и созданию стабильных условий жизни.

Таким образом, «Рокада» реализует комплексный подход, объединяя гуманитарную помощь, социальное сопровождение и восстановительные инициативы для поддержки наиболее уязвимых групп населения в условиях войны.

