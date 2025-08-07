Новый график движения поездов на Днепропетровщине ввела компания-перевозчик "Укрзализныця" из-за ситуации и обстрелов, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении Регионального филиала "Приднепровская железная дорога" АО "Укрзализныця".
В связи с вражеским обстрелом, который произошел 6 августа и повлек за собой повреждение инфраструктуры железнодорожной станции Лозовая, Приднепровская железная дорога вынуждена ввести новый график движения поездов на Днепропетровщине, изменить маршруты и отменить отдельные рейсы пригородных электричек. Пассажирам рекомендуется внимательно ознакомиться с обновленной информацией и планировать свои путешествия заранее, учитывая изменения в расписании.
- № 6277 будет курсировать по маршруту Павлоград-1 - Днепр-Главный (ранее следовал Лозовая - Днепр-Главный).
- № 6272 меняет рейс на Синельниково-1 - Самойловка (вместо Синельниково-1 - Лозовая).
- №6536 теперь будет курсировать Запорожье-2 — Самойловка (вместо Запорожья-2 — Лозовая).
- № 6537 следует по направлению Самойловка - Синельниково-1 (вместо Лозовая - Синельниково-1).
Новый график движения поездов на Днепропетровщине введен для обеспечения безопасности пассажиров и сохранения подвижного состава. Подчеркиваем необходимость внимательно следить за обновлениями официальных источников, поскольку ситуация на железнодорожном сообщении может оперативно меняться в зависимости от развития обстановки безопасности.
Кроме того, из-за активных боевых действий на территории Днепропетровской области временно не будет осуществляться курсирование ряда пригородных экспресс, следующих до или со станции Чаплино:
- № 6104 по рейсу Синельниково-1 — Чаплино временно отменено.
- № 6148 Чаплино — Демурино пока не будет курсировать.
- № 6143 Демурино - Чаплино также снят с графика.
- № 6141 Чаплино - Днепр-Главный временно отменен.
Цель этих изменений - уменьшить риски для пассажиров и персонала железной дороги в условиях угрожающей среды.
ОБНОВЛЕНИЕ по маршруту экспресса № 6277:
Предварительно было сообщено, что поезд будет курсировать по направлению Павлоград-1 — Днепр-Главный, однако седьмого августа было принято решение о продлении маршрута. Теперь № 6277 следует по обновленному направлению: Самойловка — Днепр-Главный. Это решение принято для повышения удобства для пассажиров, нуждающихся в альтернативном сообщении после смены других руйсов.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области с 1 августа: назван размер помощи, которую предоставят украинцам.
Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области с 1 августа: украинцам выплатят надбавки, сколько можно получить.
Как сообщала Politeka, Повышение цен на электроэнергию в Днепропетровской области: стоимость вырастет с 1 августа, но не для всех.