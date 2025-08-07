Пассажирам рекомендуется внимательно ознакомиться с обновленной информацией и планировать свои поездки заранее, учитывая новый график движения поездов на Днепропетровщине.

Новый график движения поездов на Днепропетровщине ввела компания-перевозчик "Укрзализныця" из-за ситуации и обстрелов, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Регионального филиала "Приднепровская железная дорога" АО "Укрзализныця".

В связи с вражеским обстрелом, который произошел 6 августа и повлек за собой повреждение инфраструктуры железнодорожной станции Лозовая, Приднепровская железная дорога вынуждена ввести новый график движения поездов на Днепропетровщине, изменить маршруты и отменить отдельные рейсы пригородных электричек. Пассажирам рекомендуется внимательно ознакомиться с обновленной информацией и планировать свои путешествия заранее, учитывая изменения в расписании.

№ 6277 будет курсировать по маршруту Павлоград-1 - Днепр-Главный (ранее следовал Лозовая - Днепр-Главный).

(ранее следовал Лозовая - Днепр-Главный). № 6272 меняет рейс на Синельниково-1 - Самойловка (вместо Синельниково-1 - Лозовая).

(вместо Синельниково-1 - Лозовая). №6536 теперь будет курсировать Запорожье-2 — Самойловка (вместо Запорожья-2 — Лозовая).

(вместо Запорожья-2 — Лозовая). № 6537 следует по направлению Самойловка - Синельниково-1 (вместо Лозовая - Синельниково-1).

Новый график движения поездов на Днепропетровщине введен для обеспечения безопасности пассажиров и сохранения подвижного состава. Подчеркиваем необходимость внимательно следить за обновлениями официальных источников, поскольку ситуация на железнодорожном сообщении может оперативно меняться в зависимости от развития обстановки безопасности.

Кроме того, из-за активных боевых действий на территории Днепропетровской области временно не будет осуществляться курсирование ряда пригородных экспресс, следующих до или со станции Чаплино:

№ 6104 по рейсу Синельниково-1 — Чаплино временно отменено.

временно отменено. № 6148 Чаплино — Демурино пока не будет курсировать.

пока не будет курсировать. № 6143 Демурино - Чаплино также снят с графика.

также снят с графика. № 6141 Чаплино - Днепр-Главный временно отменен.

Цель этих изменений - уменьшить риски для пассажиров и персонала железной дороги в условиях угрожающей среды.

ОБНОВЛЕНИЕ по маршруту экспресса № 6277:

Предварительно было сообщено, что поезд будет курсировать по направлению Павлоград-1 — Днепр-Главный, однако седьмого августа было принято решение о продлении маршрута. Теперь № 6277 следует по обновленному направлению: Самойловка — Днепр-Главный. Это решение принято для повышения удобства для пассажиров, нуждающихся в альтернативном сообщении после смены других руйсов.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области с 1 августа: назван размер помощи, которую предоставят украинцам.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области с 1 августа: украинцам выплатят надбавки, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Повышение цен на электроэнергию в Днепропетровской области: стоимость вырастет с 1 августа, но не для всех.