График отключения света с 5 по 9 сентября в Запорожской области был введен из-за масштабных ремонтов.

График отключения света с 5 по 9 сентября в Запорожской области вводится в десятках населенных пунктов из-за плановых технических работ, сообщает Politeka.

Об этом предупредили в Запорожьеоблэнерго.

В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлен график отключения света с 5 по 9 сентября в Запорожской области. Из-за выполнения ремонтных работ на электрооборудовании будет введен уже 5 сентября 2025 года. Время: с 09:00 до 16:00.

Обесточят село Надия на ул. Новоселив 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Также света не будет у Петра 4, 5, 6 и Центральная 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 56, 54, 52

Полностью электроснабжение не будет в населенных пунктах: Петропиль, Веселе, Нововознесенка, Новоднипровка и Яворницкое.

В понедельник 8 числа произойдет ремонт электрооборудования в населенном пункте Балабино на улицах:

Запорожская 116, 114, 112, 110, 108, 102, 100, 98, 96, 94, 92, 90, 88, 86, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 65, 6 69а, 69, 71, 73, 75, 77, 79а, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 102, 10 124, 126, 128, 130а, 130, 132, 136а, 136, 138, 140, 146, 144, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 6

Лугова 36, 1, 38, 2, 23, 21, 19, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 22, 26, 28, 25, 23, 21, 19, 17, 13, 11, 9, 7, 5

Депутатская 40, 42, 46, 48, 50, 54, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 69, 71.

пров. Тихий 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 4 39, 37, 34, 32, 31, 29, 27, 25, 23, 15, 13.

Полностью исчезнет электричество в Днепровской Волне, Долиновке, Крыловском, Новопетровке.

Во вторник 9 числа обесточит село Наталовка на улицах:

Высоковольтная 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 9.

Молодижна 11, 13, 10, 12, 14.

Украинска 10, 12, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 1, 17, 19, 21, 23, 25, 7, 29, 31, 35, 39, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 43, 45, 47, 9, 51, 59, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 7 87, 89.

