Подорожание продуктов в Полтавской области за последний месяц оказало значительное влияние на стоимость основных бакалий и молочных товаров, сообщает Politeka.

Манка Хуторок (800 г) сейчас в среднем стоит 37,18. В разных супермаркетах цена варьируется: Megamarket предлагает 40, Metro – 34,56, Novus – 36,99. По сравнению с сентябрем средний показатель повысился на 1,41. Данные индекса потребительских цен свидетельствуют о постепенном росте от 35,78 в конце прошлого месяца до 37,18 в октябре.

Гречка (1 кг) тоже подорожала. Средняя цена составляет 40,95. В торговых сетях наблюдается разброс: Auchan предлагает 34,90, Megamarket – 52,20, Metro – 38,30, Novus – 38,39. В сравнении с сентябрем среднее значение увеличилось на 4,78, а ежедневные показатели индекса демонстрируют повышение от 36,17 до 40,95 за последний месяц.

Молочные продукты тоже подорожали. Кефир Крестьянский 2,5% объемом 950 мл продается в среднем по 65,70. Цены в магазинах отличаются: Auchan – 51,90, Megamarket – 69,40, Metro – 75,50, Novus – 65,99. В сентябре средний показатель составлял 60,97, поэтому повышение за месяц достигло 3,35. Индекс цен свидетельствует, что рост произошел постепенно, начиная с 61,60 в конце сентября и достигнув 65,70 в октябре.

Следовательно, подорожание продуктов в Полтавской области заметно среди бакалий и молочной продукции. Показатели средних цен и цены в разных торговых сетях отражают разногласия, что дает потребителям возможность выбирать оптимальные варианты при покупках.

Кроме того, в Полтавской области возник дефицит продуктов. В частности, засуха привела к нехватке растительного масла. На полях подсолнухи не достигли нормального развития, а на некоторых участках фермеры вообще не могли ничего собрать.

Источник: Мінфін

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.