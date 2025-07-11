Недополученная субсидия для пенсионеров в Николаевской области может быть получена частью украинцев.

Субсидии для пенсионеров в Николаевской области можно получить даже в том случае, когда помощь была получена вовремя, сообщает Politeka.net.

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Недополученная cубсидия для пенсионеров в Николаевской области — это средства, которые государство назначило для оплаты жилищно-коммунальных услуг, но которые не были выплачены или использованы по определенным обстоятельствам, в частности, смерть получателя.

Чаще всего эта помощь остается невыплаченной именно из-за смерти человека, которому она была назначена. В таком случае эти субсидии для пенсионеров в Николаевской области могут быть получены другим членом домохозяйства при условии, что он входил в состав семьи на момент назначения помощи.

Это предусмотрено пунктом 3 Положения о порядке назначения жилищной субсидии, утвержденного постановлением Кабинета Министров №848 от 21 октября 1995 года. Согласно документу, право на получение недополученных средств имеют только члены домохозяйства. Важно: на субсидии не распространяется действие наследственного права, так что наследники, которые не были в составе семьи во время назначения помощи, не могут претендовать на эти выплаты.

Чтобы взять должную сумму, член домохозяйства должен обратиться в органы Пенсионного фонда Украины. Это нужно сделать в течение трех месяцев со дня смерти получателя выплаты.

К заявлению необходимо приложить:

свидетельство о смерти;

паспорт или другой документ, подтверждающий личность заявителя;

банковские реквизиты для зачисления денежных средств.

Таким образом, получить недополученную льготу может исключительно член домохозяйства, который был официально включен в состав семьи на момент назначения выплат.

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