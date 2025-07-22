Во многих случаях назначение субсидии для пенсионеров в Кривом Роге на неотапливаемый период произошло автоматически, но не во всех.

Некоторые граждане получили субсидии для пенсионеров в Кривом Роге в уменьшенном размере или вообще остались без государственной поддержки, сообщает Politeka.net.

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В летнее время отопительная потребность отсутствует, поэтому общая стоимость коммунальных услуг для домохозяйства снижается. Соответственно, и сумма назначенной субсидии для пенсионеров в Кривом Роге также становится меньше, поскольку из расчетов исключаются расходы на отопление. С началом холодов эта часть расходов возвращается к формуле, автоматически повышающей размер помощи.

Еще один важный фактор – заработки домохозяйства. В летний период поддержка определяется на основе заработков за предыдущий год, а также размера пенсий по состоянию на март текущего года. Если за это время доходы выросли (например, из-за индексации пенсий), то это влияет на уменьшение пособия или может стать основанием для его отмены.

Во многих случаях назначение субсидии на неотапливаемый период произошло автоматически. Однако части граждан пришлось подавать новое заявление — особенно при изменениях в составе семьи или доходах. Если в результате проверки оказывается, что семья не отвечает требованиям, Пенсионный фонд имеет право отказать в начислении пособия.

Основные причины отказа в предоставлении субсидии для пенсионеров в Кривом Роге:

наличие у кого-то из членов семьи депозита на сумму более 100 тысяч гривен ;

; осуществление покупок или оплат на более 50 тысяч гривен за последние 12 месяцев;

за последние 12 месяцев; владение новым автомобилем , изготовленным менее 5 лет назад (кроме мопедов и прицепов), или несколькими транспортными средствами в возрасте до 15 лет;

, изготовленным менее 5 лет назад (кроме мопедов и прицепов), или в возрасте до 15 лет; задолженность за коммунальные услуги , которая длится более трех месяцев и превышает 680 гривен ;

, которая длится более трех месяцев и превышает ; отсутствие официальных доходов у совершеннолетних членов семьи или их среднемесячный доход меньше размера минимальной зарплаты.

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