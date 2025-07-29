Местным жителям следует знать о введении ограничений движения в Полтаве, так что рассказываем об этом подробнее.

Ограничение движения в Полтаве ввели на нескольких локациях и в планах еще одна улица, сообщает Politeka.

Решение об ограничении движения в Полтаве будет принято 7 августа на заседании исполнительного комитета горсовета. Речь идет о части улицы Филиппа Орлика. Усложненный проезд будет касаться участка от перекрестка с Соборной площадью до улицы Спасской.

На этой территории будут производиться ремонт канализационной сети. КП ПОР «Полтававодоканал» обратилось с соответствующей заявкой, поэтому власти должны официально согласовать перекрытие. Согласно документам, ограничение движения в Полтаве по улице Орлика будет продолжаться до 21 сентября 2025 года.

Параллельно в горсовете планируется рассмотреть еще один вопрос, касающийся улицы Решетиловской. Там частичное перекрытие уже действует. Сначала его планировали упразднить 10 июня, но теперь хотят наоборот продлить до 20 августа.

Обсуждение этого вопроса также пройдет на ближайшем заседании исполкома. Напомним, там выполняют масштабные земляные работы. Речь идет о капитальном ремонте газопровода среднего давления. Заменой сети занимается частное предприятие «Полтавастройкомплекс».

Отрезок, где затруднено передвижение транспорта, тянется от переулка Шевченко к Героям ОУН. Всё это происходит в районе остановки общественного транспорта около 11 школы.

Кроме того, на трассе из Сум в наш облцентр действуют сезонные правила для грузовиков. Каждый день с 10:00 до 22:00 фуры, масса которых превышает 24 тонны, не имеют права курсировать по этой дороге. Также запрет действует для машин с погрузкой на ось более 7 тонн.

В то же время, есть ряд исключений. Эти правила не касаются транспорта, перевозящего животных, птицу или скоропортящиеся товары. Также на дороге могут оставаться машины, которые доставляют военные грузы, выполняют специальные задания или работают над ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

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