Во время мероприятия ограничение движения в Полтаве охватит несколько центральных участков.

Из-за спортивного забега 2 августа будет введено ограничение движения в Полтаве, сообщает Politeka.

Как сообщает Полтавская областная военная администрация, в городе проведут физкультурно-оздоровительное мероприятие под названием «Полезный Run».

Поэтому временно перекроют часть центральных улиц.

Забег продлится с 09:00 до 11:00. Стартовая локация — «Парк Победы» по проспекту Виталия Грицаенко, 20. Участникам советуют прийти заранее для получения номеров, ведь само событие имеет четкое расписание. Программа предусматривает активности для детей разных возрастов.

В 9:15 запланирована всеобщая разминка. Первыми будут стартовать самые молодые участники: ребята в возрасте 6–13 лет. Для них подготовили дистанцию в 500 метров, которую нужно преодолеть одним кругом – начало в 9:20. Для подростков старше 13 предусмотрена дистанция 3 км — забег начнется в 9:30, включает три круга.

Во время мероприятия ограничение движения в Полтаве охватит несколько центральных участков. Транспорт не будет курсировать определенными отрезками улиц во время активной фазы происшествия. Жителям советуют учесть это при планировании передвижения по городу в утренние часы пятницы.

Кстати, в Полтаве также ограничат движение на улице Орлика до 21 сентября 2025 года.

Параллельно в горсовете планируется рассмотреть еще один вопрос, касающийся улицы Решетиловской. Там частичное перекрытие уже действует. Сначала его планировали упразднить 10 июня, но теперь хотят наоборот продлить до 20 августа.

Обсуждение этого вопроса также пройдет на ближайшем заседании исполнительного комитета.

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