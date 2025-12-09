Жителей региона призывают заблаговременно подготовиться к графику отключения света в Одесской области на 10 декабря и учесть их в своем повседневном расписании.

В Одесской области на 10 декабря из-за планируемых масштабных ремонтных работ запланировано внедрение графиков отключения света, о чем сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в нескольких общинах региона.

По данным энергетиков, в связи с техническими работами компания ДТЭК «Одесские электросети» сформировала подробные графики отключения света в Одесской области на 10 декабря. В частности, в населенном пункте Велыкый Буялык электроснабжение будет прекращено с 08:00 до 19:00 (11 часов подряд). Отключения коснутся следующих адресов:

Базарна, Болгарська, Комарова, Перша, Преображенська, Степова, Успенська, Христо Ботева, Шкильна, Яни, просп. Мира.

В связи с выполнением работ будет отключение электроэнергии с 08:00 до 15:00 в селах:

Гидерим (улица Травнева);

Соболивка (улица Польова);

Старо Кульня;

Станиславка (улицы Центральная, Школьная);

Клементове;

Затишшя (ул. Степова);

Нестоита;

Гонората;

Мурованая (ул. Горького).

Кроме того, 10 декабря временное обесточивание запланировано с 8 до 15 часов в селе Гавыносыкы по адресам:

Вечирня, Водопровидна, Лугова, Молодижна, Озерна, Паркова, Садова, Соснова, Стара Водопровидна, Центральна, Шкильна.



В населенном пункте Федосиивка отключения электроэнергии также будут проводиться 10 числа с 08:00 до 15:00. Список адресов, где будет прекращено электроснабжение, включает: ул. Квмткова, Лмсова, Мыру, Молодижна, Набережна, Степова, Тараса Шевченка, Шкильна, пер. Гагарина.

Также в этот день временные отключения коснутся села Новокрасне. С 08:00 до 15:00 электроснабжение будет остановлено на улицах:

Зоряна, Молодижна, Прыбережна, Сонячна, Степова, Леси Украинки, переулок Джерельный.



Дополнительно ограничения запланированы в населенном пункте Ульянивка, где обесточение будет продолжаться с 08:00 до 19:00. В течение девяти часов без электричества останутся жители таких улиц:

Франко Ивана, Шевченко.

Актуальные графики отключений ДТЭК «Одесские Электросети» предлагает просматривать на официальном сайте компании в разделе «Отключения», а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Жителей региона призывают заранее подготовиться к возможным перерывам в электроснабжении и учесть их в своем повседневном расписании.

