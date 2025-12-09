В Одеській області на 10 грудня через заплановані масштабні ремонтні роботи заплановано впровадження графіків відключення світла, про що повідомляє Politeka.net.
Про це попередили у декількох громадах регіону.
За даними енергетиків, у зв’язку з технічними роботами компанія ДТЕК «Одеські Електромережі» сформувала детальні графіки відключення світла в Одеській області на 10 грудня. Зокрема, у населеному пункті Великий Буялик електропостачання буде припинено з 08:00 до 19:00 (11 годин поспіль). Відключення торкнуться таких адрес:
- Базарна, Болгарська, Комарова, Перша, Преображенська, Степова, Успенська, Христо Ботева, Шкільна, Яні, просп. Миру.
У зв’язку з виконанням робіт буде відключення електроенергії з 08:00 до 15:00 в селах:
- Гидерим (вулиця Травнева);
- Соболівка (вулиця Польова);
- Стара Кульна;
- Станіславка (вулиці Центральна, Шкільна);
- Климентове;
- Затишшя (вул. Степова);
- Нестоїта;
- Гонората;
- Мурована (вул. Горького).
Крім того, 10 грудня тимчасове знеструмлення заплановано з 8 до 15 години в селі Гавиносики за адресами:
- Вечірня, Водопровідна, Лугова, Молодіжна, Озерна, Паркова, Садова, Соснова, Стара Водопровідна, Центральна, Шкільна.
У населеному пункті Федосіївка відключення електроенергії також проводитимуться 10 числа з 08:00 до 15:00. Перелік адрес, де буде припинено електропостачання, включає: вул. Квіткова, Лісова, Миру, Молодіжна, Набережна, Степова, Тараса Шевченка, Шкільна, пров. Гагаріна.
Також цього дня тимчасові відключення торкнуться села Новокрасне. З 08:00 до 15:00 електропостачання буде зупинено на вулицях:
- Зоряна, Молодіжна, Прибережна, Сонячна, Степова, Лесі Українки, пров. Джерельний.
Додатково обмеження заплановані в населеному пункті Улянівка, де знеструмлення триватиме з 08:00 до 19:00. Протягом дев’яти годин без електрики залишаться мешканці таких вулиць:
- Франка Івана, Шевченка.
Актуальні графіки вимкнень ДТЕК «Одеські Електромережі» пропонує переглядати на офіційному сайті компанії у розділі «Відключення», а також у чат-ботах у Viber та Telegram.
Жителів регіону закликають завчасно підготуватися до можливих перерв в електропостачанні та врахувати їх у своєму повсякденному розкладі.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на опалення в Одесі: які гроші тепер доведеться віддавати.
Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області: що саме надають.
Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області: яку саме підтримку можна отримати.