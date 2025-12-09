Жителів регіону закликають завчасно підготуватися до графіків відключення світла в Одеській області на 10 грудня та врахувати їх у своєму повсякденному розкладі.

В Одеській області на 10 грудня через заплановані масштабні ремонтні роботи заплановано впровадження графіків відключення світла, про що повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у декількох громадах регіону.

За даними енергетиків, у зв’язку з технічними роботами компанія ДТЕК «Одеські Електромережі» сформувала детальні графіки відключення світла в Одеській області на 10 грудня. Зокрема, у населеному пункті Великий Буялик електропостачання буде припинено з 08:00 до 19:00 (11 годин поспіль). Відключення торкнуться таких адрес:

Базарна, Болгарська, Комарова, Перша, Преображенська, Степова, Успенська, Христо Ботева, Шкільна, Яні, просп. Миру.

У зв’язку з виконанням робіт буде відключення електроенергії з 08:00 до 15:00 в селах:

Гидерим (вулиця Травнева);

Соболівка (вулиця Польова);

Стара Кульна;

Станіславка (вулиці Центральна, Шкільна);

Климентове;

Затишшя (вул. Степова);

Нестоїта;

Гонората;

Мурована (вул. Горького).

Крім того, 10 грудня тимчасове знеструмлення заплановано з 8 до 15 години в селі Гавиносики за адресами:

Вечірня, Водопровідна, Лугова, Молодіжна, Озерна, Паркова, Садова, Соснова, Стара Водопровідна, Центральна, Шкільна.

У населеному пункті Федосіївка відключення електроенергії також проводитимуться 10 числа з 08:00 до 15:00. Перелік адрес, де буде припинено електропостачання, включає: вул. Квіткова, Лісова, Миру, Молодіжна, Набережна, Степова, Тараса Шевченка, Шкільна, пров. Гагаріна.

Також цього дня тимчасові відключення торкнуться села Новокрасне. З 08:00 до 15:00 електропостачання буде зупинено на вулицях:

Зоряна, Молодіжна, Прибережна, Сонячна, Степова, Лесі Українки, пров. Джерельний.

Додатково обмеження заплановані в населеному пункті Улянівка, де знеструмлення триватиме з 08:00 до 19:00. Протягом дев’яти годин без електрики залишаться мешканці таких вулиць:

Франка Івана, Шевченка.

Актуальні графіки вимкнень ДТЕК «Одеські Електромережі» пропонує переглядати на офіційному сайті компанії у розділі «Відключення», а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Жителів регіону закликають завчасно підготуватися до можливих перерв в електропостачанні та врахувати їх у своєму повсякденному розкладі.

