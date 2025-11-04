Работа для пенсионеров в Киеве в современных реалиях стала доступнее и разнообразнее, поэтому показываем, какие есть варианты.

Пенсионеры могут выбирать работу в Киеве, что соответствует их физическим возможностям и желаемому заработку, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Киеве позволяет оставаться активными, поддерживать социальные контакты и чувствовать свою потребность.

Среди предложений на платформе work.ua есть вакансия уборщицы в тренажерном зале. Оплата составляет 6000 гривен с возможностью получения дополнительных бонусов за выполненные задания.

График неполный, 2-4 часа в день, три раза в неделю. Основные обязанности включают уборку тренажеров, ковриков и другого оборудования, раздевалок, уборных и общих зон.

Важно поддерживать чистоту полов, зеркал, вытирать пыль и выносить мусор. Гибкий график и испытательный срок в две недели делают эту работу в Киеве привлекательной для пенсионеров.

Другое предложение – дворник в одном из лицеев столицы. Зарплата составляет 12 000. Обязанности включают уборку школьной территории и близлежащих участков, уход за зелеными насаждениями и вывоз мусора. Вакансия предполагает полную занятость.

Еще одна вакансия – должность охранника на объектах в Конча-Заспе и Козине. Оплата от 15000 до 20000, суточная смена 1300-1500 грн.

Обязанности включают в себя обеспечение порядка и безопасности офисного помещения, контроль с помощью систем видеонаблюдения и контроля доступа, патрулирование территории, реагирование на тревожные сигналы и соблюдение пожарной безопасности. График суточный с 7:00 до 7:00.

Так что вариантов есть множество, чтобы каждый мог выбрать себе то, что больше соответствует его опыту и навыкам.

