С начала ноября в Полтавской области будет действовать новый график движения поездов, потому рассказываем, кому и к чему готовиться.

Новый график поездов в Полтавской области будет действовать больше месяца, сообщает Politeka.

Как сообщили в "Укрзализныце", причина введения нового графика поездов в Полтавской области заключается в проведении запланированных ремонтных работ.

Новый график поездов в Полтавской области вводится с 5 ноября из-за ограничения движения на участке между станциями Ромодан и Гадяч.

По информации "Укрзализныци", изменения продлятся до 25 декабря. Они коснутся двух пригородных электропоездов, соединяющих Кременчуг, Ромодан и Гадяч. В частности, №6684/6683 Кременчуг – Ромодан – Гадяч – Кременчуг будет временно курсировать только до станции Веселый Подол.

Отрезок между Веселым Подолом, Ромоданом и Гадячем будет недоступен для движения. Также изменится маршрут №6688/6687 Кременчуг – Ромодан – Кременчуг, который будет следовать только к той же станции.

Отправления из Кременчуга запланированы с 5 ноября по 23 декабря. Обратные рейсы из Веселого Подола будут осуществляться с 6 ноября по 24 декабря. Пассажиров просят учитывать изменения в расписании при планировании поездок.

Такие новшества, как пояснили в компании, происходят в контексте сложной ситуации на железной дороге. 24 октября российские военные пытались атаковать №104/103 Львов – Краматорск, направлявшийся к станции Краматорск.

Напомним, что из-за массированных обстрелов затруднено движение в нескольких регионах. Повреждение инфраструктуры повлекло задержку некоторых рейсов.

