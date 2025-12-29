Следует заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на 30 декабря.

Графики отключения света в Полтавской области на 30 декабря коснутся части региона из-за запланированных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом информируют АО "Полтаваоблэнерго".

В связи с проведением работ в сетях "Полтаваоблэнерго" возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. В ходе работ будут действовать графики отключения света в Полтавской области на 30 декабря.

На территории Омельницкого Общества вводятся плановые отключения. Ограничения будут действовать с 8 до 19 часов (11 часов подряд) в следующих населенных пунктах:

с.Варакуты улицы:

Автозаводская (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 2)

Нова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31).

с.Демыдивка улицы:

Весела (род. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18),

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14),

Украинской Перемогы (б. 29)

с.Ковали улица:

Полевая (б. 1, 6, 9, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 37)

с.Найденивка улица:

Червоной Руты (б. 1, 1 А, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21)

село Радочыны улицы:

Кременчуцька (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24),

Молодижна (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35),

Набережна (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52),

Садова (б. 2, 3, 5, 6, 10),

Степова (б. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12),

пер.Тупыковий (б. 1, 2, 3, 4),

Червонои Калыны (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 27)

с.Гунькы ул.:

Кошова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11),

Лисова (б. 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10 А, 12, 13, 14, 16, 17,

18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27 А, 28),

18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27 А, 28), Лугова (б. 7),

Заозерна (б. 1, 3, 4, 6 А, 8, 9, 10, 12),

пер.Луговый (б. 1, 2, 3, 5, 7),

Центральная (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16),

Козацька (б. 2, 4, 13),

Козача (б. 1, 3, 7, 9, 10, 11),

пер.Камянський (б. 1, 6)

с.Демыдивка ул.:

Сонячна (б. 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14),

Украинськои Перемогы (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25),

Центральна (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108),

Героив ЗСУ (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24),

Вышнева (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17),

Набережна (б. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21),

Садова (б. 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30)

Жителям указанных выше населенных пунктов следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на 30 декабря.

