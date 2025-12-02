Держава передає безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області лише у користування на певний термін.

Деякі категорії населення мають право отримати від держави службове або соціальне безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області, пише Politeka.net.

У разі його відсутності, законодавство передбачає грошову компенсацію.

Відповідно до закону Про житловий фонд соціального призначення, право на отримання соціального житла мають кілька категорій населення, які потребують особливої підтримки з боку держави.

До таких осіб належать люди з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, котрі не можуть проживати у спільному житлі через стан здоров’я.

Також до переліку входять громадяни, які мешкають у будівлях, що офіційно визнані аварійними та непридатними для подальшого використання.

Особливої уваги потребують діти-сироти, які після завершення навчання не мають власного помешкання та потребують стартової підтримки від держави.

Право на безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області мають і переселенці, які не володіють житлом на території, контрольованій Україною.

Крім того, до категорії осіб, які можуть претендувати на такий вид житлової допомоги, відносять сім’ї, у яких житлова площа на одну людину є меншою ніж 7 квадратних метрів, а також громадян із дуже низьким середньомісячним доходом, які фактично не мають достатніх ресурсів для існування.

Важливо враховувати, що безоплатне соціальне житло надається виключно тим людям, які опинилися у складних життєвих обставинах чи не мають фінансових можливостей для забезпечення себе необхідним житлом.

Станом на 2025 рік визначено перелік громадян, які можуть отримати безкоштовне житло у Дніпропетровській області позачергово.

До цієї групи належать сім’ї загиблих військовослужбовців, а також реабілітовані жертви політичних репресій.

Пріоритет у наданні житла є у учасників бойових дій, ветерани війни та люди, які отримали інвалідність унаслідок воєнних дій.

До позачергових також віднесено осіб, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, дітей-сиріт і дітей з інвалідністю. Крім того, першочергове право є у людей, які зазнали втрат через стихійні лиха або надзвичайні ситуації, а також багатодітні родини, у яких виховується 5 і більше дітей.

Мінімальна норма житлової площі для соціального житла становить 13,65 квадратного метра на одну особу. За необхідності місцева влада може надати додатково до 10 квадратних метрів або забезпечити повноцінне окреме житло. Соціальне помешкання може бути як окремою кімнатою в комунальній квартирі, так і самостійною квартирою або житловим будинком.

При цьому варто пам’ятати, що соціальне житло не переходить у приватну власність громадянина. Держава передає його лише у користування на певний строк відповідно до договору соціального найму, який визначає права та обов’язки сторін.

Щоб отримати квартиру від держави, особі необхідно звернутися до місцевого органу влади та надати документи, які підтверджують право на пільги або фіксують складні життєві обставини. Далі проводиться перевірка умов проживання заявника, після чого житлова комісія ухвалює рішення про взяття його на облік. Після цього громадянин очікує на своє місце в черзі та подальше отримання житла або передбаченої компенсації.

Джерело: 24 Канал.

