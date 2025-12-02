Государство передает бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области только в пользование на определенный срок.

Некоторые категории населения имеют право получить от государства служебное или социальное бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области, пишет Politeka.net.

В случае его отсутствия законодательство предусматривает денежную компенсацию.

Согласно закону О жилом фонде социального назначения, право на получение социального дома имеют несколько категорий населения, требующих особой поддержки со стороны государства.

К таким лицам относятся люди с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, которые не могут проживать в общем доме из-за состояния здоровья.

Также в перечень входят граждане, проживающие в зданиях, официально признанных аварийными и непригодными для дальнейшего использования.

Особого внимания нуждаются в детях-сиротах, которые после завершения учебы не имеют собственного дома и нуждаются в стартовой поддержке от государства.

Право на бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области имеют и переселенцы, не владеющие недвижимостью на территории, контролируемой Украиной.

Кроме того, к категории лиц, которые могут претендовать на такой вид жилищной помощи, относят семьи, у которых жилая площадь на одного человека меньше 7 квадратных метров, а также граждан с очень низким среднемесячным доходом, которые фактически не имеют достаточных ресурсов для существования.

Важно учитывать, что оно предоставляется исключительно людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах или не имеют финансовых возможностей для обеспечения себя необходимым убежищем.

На 2025 год определен перечень граждан, которые могут получить бесплатное жилье в Днепропетровской области вне очереди.

В эту группу входят семьи погибших военнослужащих, а также реабилитированные жертвы политических репрессий.

Приоритет в предоставлении жилья есть у участников боевых действий, ветераны войны и люди, получившие инвалидность в результате военных действий.

К внеочередным также отнесены лица, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, дети-сироты и дети с инвалидностью. Кроме того, первоочередное право есть у людей, которые понесли потери из-за стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций, а также многодетные семьи, в которых воспитывается 5 и более детей.

Минимальная норма жилой площади для социального жилья составляет 13,65 квадратного метра на человека. При необходимости местные власти могут предоставить дополнительно до 10 квадратных метров или обеспечить полноценное отдельное жилье. Социальное жилье может быть как отдельной комнатой в коммунальной квартире, так и самостоятельной квартирой или жилым домом.

При этом следует помнить, что оно не переходит в частную собственность гражданина. Государство передает его только в пользование на определенный срок в соответствии с договором социального найма, определяющим права и обязанности сторон.

Чтобы получить квартиру от государства, необходимо обратиться в местный орган власти и предоставить документы, подтверждающие право на льготы или фиксирующие сложные жизненные обстоятельства. Далее проводится проверка условий проживания заявителя, после чего жилищная комиссия принимает решение о взятии его на учет. После этого гражданин ожидает своего места в очереди и последующего получения убежища или предусмотренной компенсации.

Источник: 24 Канал.

