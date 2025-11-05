Новый график движения поездов в Одессу касается важного маршрута, соединяющего Винницкую и Одесскую области, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщили на Facebook-странице Вапнярской территориальной громады.
В Вапнярке, расположенной в Винницкой области, с ноября 2025 года вступило в силу обновленное расписание движения электропоездов, курсирующих по направлениям в Жмеринку и Одессу.
Как сообщили на официальной странице Вапнярской территориальной общины в социальной сети Facebook, жители и гости общины смогут удобно добраться до Одессы трижды в день.
Новый график движения поездов в Одессу выглядит следующим образом - электричка сообщением Вапнярка – Одесса будет отправляться с вокзала в такое время:
- в 7 часов 25 минут;
- в 12 часов 4 минуты;
- и в 23 часа 6 минут.
Кроме того, изменено и время отправления электропоездов, следующих в Жмеринку. Теперь поезд по этому маршруту будет отправляться из Вапнярки дважды в день:
- в 5 часов 30 минут
- и в 5 часов 4 минуты.
Такое обновление расписания должно сделать железнодорожное сообщение более удобным для пассажиров, учитывая их потребности в утренних, дневных и вечерних рейсах. Благодаря этому жители Вапнярки получат лучшие возможности для поездок как по делам, так и для отдыха, а также для удобного передвижения между населенными пунктами региона.
Напомним также, что в городе после короткого перерыва возобновлено движение трамвайного маршрута номер 18. В течение выходных трамвай номер 18 временно не работал по техническим причинам. Специалисты проводили необходимые проверки и устраняли мелкие неисправности подвижного состава, чтобы обеспечить безопасную и стабильную работу маршрута.
