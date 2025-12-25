Жителям рекомендуют заранее учесть графики отключения света в Запорожской области на 26 декабря.

Графики отключения света в Запорожской области на 26 декабря вводятся в отдельных населенных пунктах региона из-за плановых работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении «Запорожьеоблэнерго».

В этот день специалисты будут проводить техническое обслуживание сетей и оборудования. В этой связи часть жителей города временно останется без электроснабжения. Жителям советуют ознакомиться с графиками отключения света в Запорожской области на 26 декабря.

С 9 до 17 часов (8 часов подряд) запланирован ремонт электрооборудования села Мыхайливське. Такие ограничения касаются домов, находящихся по адресам:

Зарична, 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 4 43, 45, 48, 49, 5, 53, 56, 57, 59, 6, 61, 63, 7, 9, 30, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 58, 64, 66, 70, 7 131, 133, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 168, 7 86, 88, 90, 92А, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 122, 101, 103, 105, 10 125, 127, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 80, 81, 81а, 83, 85, 89, 91, 92, 93, 95, 99.

Из-за планового ремонта с 9:00 до 17:00 обесточат село Софиивка на улицах:

Вышнева: 2, 3а, 4, 6, 8, 1Б, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 32, 35, 40, 41, 42, 44, 46, 54, 7, 9, 26, 31, 34, 38, 30, 18

Зарична: 6, 7, 8

Каменотерсянська: 13, 15, 17, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 64, 66, 70, 72, 74

Ликарняна: 1, 10, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 3, 4, 7, 8

Лисова: 14, 23

Магистральна: 17, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 14, 18, 20

Молодижна: 12, 16, 18, 20, 21, 23, 17, 11, 12/1, 13, 14, 15, 7, 8, 1, 2

Набережна: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Паркова: 22, 24, 26, 28

Пищана: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 22, 26, 3, 4, 5, 6, 8

Польова: 2

Садова: 14, 16, 18, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9

Степова: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Украинська: 19, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 3, 4, 7, 9, 21, 26, 28, 30, 32

Центральна: 10, 14, 15, 17, 19, 25, 26, 27, 32, 34, 37, 38, 47, 5, 51, 55, 6, 7, 9, 11

Чаривна: 14, 1, 19, 2, 3, 7, 9, 13, 15, 21, 23, 6, 8

Шкильна: 1, 2, 3, 4, 6, 7

пер. Першотравневый: 15, 1, 10, 12, 14, 2, 7, 8, 9

Кроме этого следует быть готовыми к ограничениям жителям села Берестове. Обесточение продлится с 9 до 17 часов по адресам:

Мыру: 2, 4, 6

Украинська: 12, 18, 2, 22, 24, 26, 32, 34, 4, 46, 6, 8, 30, 36, 40, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 86 86, 88, 10, 16, 70, 72

Чаривна: 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 65, 14, 3, 1, 11, 13, 15, 17, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 19, 22, 2 33, 35, 37, 39, 41, 8, 16, 18, 22, 24

пер. Торговый: 2, 4, 49

Актуальный график отключений электроэнергии для Запорожской области можно найти на официальном сайте ЧАО «Запорожьеоблэнерго».

Жителям рекомендуют заранее учесть график отключения света на 26 декабря при планировании своих дел. Энергетики также отмечают, что при необходимости могут быть дополнительно введены аварийные или стабилизационные отключения.

