Местным жителям следует учитывать новый график поездов в Одесской области, ведь он окажет влияние на перевозку в регионе.

Новый график поездов в Одесской области вступил в действие с 19 августа и предусматривает обновление движения пригородных электропоездов по направлениям Одесса, Вапнярка, Балта и Помочная, сообщает Politeka.

Как информируют в Телеграмм-канале прессслужбы "Укрзалізниці", новый график поездов в Одесской области касается маршрутов пригородных электричек и пассажирских составов от Одессы до Подольска, далее до Вапнярки и по направлению к Помочной.

Элекритчки непосредственно из Одессы – это классические электропоезда, тогда как по другим направлениям курсируют пригородные составы из двух до четырех обычных вагонов с сидячими местами под локомотивной тягой.

Иногда один и тот же электропоезд обслуживает маршрут в Вапнярку, но по расписанию это выглядит как два отдельных рейса.

Пригородный №6254 сообщением Одесса-Главная – Подольск отправляется в 10:30 и прибывает в 14:28. На участке до Вапнярки курсирует отдельный №6252, который отправляется в 14:35 и прибывает в 17:09.

Также назначен №6271 с сообщением Балта – Подольск, отправление из Балты в 13:33 и прибытие в конечный в 14:09 с промежуточными остановками на станциях Обходная, Побережье и Николаевка. Далее он продолжает маршрут как №6252.

Новый график поездов в Одесской области также касается направления Подольск - Помошная и обратных маршрутов. Так, №6276 отправляется в 14:44 и прибывает на станцию ​​Помочная в 19:30.

Обратный №6273 отправляется в 06:20 и доезжает до конечной в 11:33, после чего продолжает путь как №6257 в областной центр. Ежедневный пригородный №6257 курсирует из Подольска в областной центр, с выездом в 11:36 и доездом до конечной в 15:31.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения