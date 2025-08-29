30 августа в Тернополе будут внедрены временные ограничения движения в центральной части города в связи с ежегодным забегом «Уважаю воинов, бегу за Героев Украины», сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Тернопольский городской совет.

Это касается ключевых улиц, чтобы обеспечить безопасное проведение мероприятия, посвященного памяти погибших украинских защитников.

Движение транспорта будет ограничено на улице Юлиуша Словацкого с 09:55 до 12:30 и на улице Михаила Грушевского с 09:55 до 12:00. При этом общественный транспорт сможет проезжать по ул. Грушевского в указанное время. На участках, расположенных напротив Тернопольской областной военной администрации и школы №4, светофоры будут работать в режиме желтого мигания, чтобы обеспечить безопасное передвижение.

Для контроля за соблюдением ПДД и безопасного проведения мероприятия патрульная полиция и муниципальная инспекция будут перекрывать улицы, а также следить, чтобы автомобили не парковались в зоне проведения забега. При необходимости транспортные средства, оставленные вблизи Театральной площади, могут быть перемещены. Соответствующие ограничения для парковки будут действовать с 08:00 до 17:00.

Забег «Уважаю воинов, бегу за Героев Украины» организуется ежегодно в разных городах страны и собирает родных погибших, военных, ветеранов, волонтеров и желающих жителей общины. Участие в мероприятии позволяет почтить память тех, кто отдал жизнь за независимость и свободу Украины, а также способствует патриотическому воспитанию и поддержке гражданской активности.

Поэтому всем жителям и водителям рекомендуют учитывать ограничения движения в Тернополе, планировать маршруты заранее и соблюдать временные знаки и сигналы дорожного регулирования, чтобы обеспечить безопасное передвижение по городу во время проведения забега.

Ограничения движения в Тернополе позволят участникам без угроз преодолевать маршрут и одновременно почтить память погибших героев Украины.

