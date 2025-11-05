Все участники на бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области должны иметь при себе защитную маску.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области можно получить благодаря специальным сертификатам, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении благотворительного фонда "Элеос Донецк".

В Днепре идет регистрация внутренне перемещенных лиц на получение продуктовых сертификатов номиналом 1000 гривен в сети магазинов «Сільпо». Акция пройдет с 4 по 10 ноября 2025 года. Регистрация осуществляется по ссылке.

Организаторы обращают внимание, что подать заявку на бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области могут только те переселенцы, которые получили справку ВПЛ не раньше августа 2025 года . При заполнении формы следует внимательно проверять каждое поле, не торопиться и вносить информацию исключительно на украинском языке.

Основные условия участия

Право на участие имеют только лица, у которых дата выдачи справки ВПЛ (указано внизу справа) не ранее августа 2025 года.

Каждый участник может получить сертификат в Сильпо только один раз в год.

После регистрации необходимо внимательно следить за списками участников, опубликованных на следующий день на соответствующем информационном канале. Если человек найдет свою фамилию в списке, он может прийти для получения сертификата.

Если в заявке указано, что в одной семье проживают три или более человек, при получении необходимо предъявить оригиналы документов всех членов семьи - паспорт, идентификационный код и справку ВПЛ. Сертификаты выдаются на каждого члена семьи.

Помощь будет выдаваться по адресу: г. Днепр, улица Каштановая, 15 . Всем участникам следует иметь при себе защитную маску.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: что именно нужно для получения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: чего ждать жителям.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: еще одна категория переселенцев сможет получить выплату.