Проєкт гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області набуває особливої актуальності під час воєнного стану.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається у формі безкоштовних медичних послуг, які організовує благодійна організація "Карітас", повідомляє Politeka.

За інформацією каналу фонду "Карітас" у Телеграм, "Карітас-Спес" реалізує медичний проєкт AMU під назвою "Medical humanitarian assistance and resilience for conflict-affected populations in Kharkiv", спрямований на надання кваліфікованої медпідтримки мешканцям Харкова, що опинилися у складних життєвих обставинах через військові дії.

У рамках цього проєкту організація забезпечує комплексну гумдопомогу для пенсіонерів та інших категорій громадян Харківської області. До послуг бенефіціарів входять медконсультації, постачання ліків та предметів особистої гігієни, що дозволяє підтримувати здоров’я та полегшувати повсякденне життя в умовах воєнного стану. Особлива увага приділяється людям, які через стан здоров’я або соціальні умови особливо потребують допомоги.

Медпрацівники Карітас-Спес здійснюють виїзди до таких категорій населення:

осіб з інвалідністю 1 та 2 груп, які мають обмежену рухливість та потребують регулярного нагляду;

одиноких літніх громадян, що проживають самостійно і не завжди можуть отримати необхідну допомогу;

лежачих хворих, які потребують постійного догляду та контролю стану здоров’я;

онкохворих, що потребують регулярного супроводу та контролю лікування у складних умовах.

Проєкт гумдопомоги для пенсіонерів у Харківській області набуває особливої актуальності під час воєнного стану, коли доступ до звичайних медичних послуг обмежений, а потреби зростають. Протягом півтора місяця понад 200 бенефіціарів скористалися послугами проєкту, отримавши не лише медпідтримку, а й необхідну увагу, яка сприяє збереженню фізичного та психологічного стану.

