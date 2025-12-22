Рекомендуем заранее учесть график отключения света в Черниговской области на 23 декабря.

Графики отключения света в Черниговской области на 23 декабря разработали из-за масштабных ремонтных работ в регионе, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

График отключения света на 23 декабря в Черниговской области охватывает сразу несколько населенных пунктов области.

В частности, в населенном пункте Евмынка из-за ремонта воздушной линии электропередач электроснабжение будет временно прекращено с 9:30 до 15:30. Обесточение коснется отдельных улиц:

Киевская 108, 115, 118, 119, 119А, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 152, 152А, 153, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 166, 1 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 176А, 176В, 177А, 178, 178А, 178Б, 179, 186А, 189, 190, 191, 1 195А, 196, 197, 197А, 198, 199, 200, 200А, 200А/1, 201, 201А, 202, 203, 204, 205Б, 206, 206А, 20;

Коцюбинского 13А.

В городе Остер с 10 до 16 часов не будет электричества по адресам:

Б. Хмельныцкого 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19Б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 5, 50, 50/1, 50А, 50 54, 55, 56, 57, 58, 58А, 58В, 58В/1, 59, 5А, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 7 76, 76А, 78, 79, 8, 80, 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 89, 9;

Весняна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 29/1, 2 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42А, 43, 44, 45, 47, 49, 4А, 5, 51, 53, 55, 55А, 56, 56 69, 7, 71, 73, 75, 8, 8А, 8Б, 9;

Военного летчика Игоря Мороза 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 22, 3 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 6, 7, 8, 9;

Вознесенська 1, 10, 11, 1А, 2, 2Б/2Б, 3, 4, 5, 6, 9;

Воскресенська 1, 11, 13, 15, 16, 2, 3, 5, 7, 9;

Вячеслава Чорновила 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9;

Гайдомацька 1, 11, 13, 13А, 2, 3, 4, 7, 8, 8А, 9;

Генерала Солонины 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21А, 22, 22А, 24, 24А 3 6, 7, 8, 9;

Дружбы 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9;

Зайцева 49А, 51, 51/1;

Затышна 17, 19, 21, 24А, 26, 28;

Квитнева 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 14B, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 2, 20, 20A, 21, 22, 23, 25, 27, 27A, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Княжа 1, 3, 4, 5, 7, 8;

Казацька 1, 16, 3;

Колесника 4, 6, 8.

Кроме того, в населенном пункте Городыще электроснабжения будет ограничено с 08:00 до 17:00. Причиной является выполнение плановых ремонтных работ на воздушной линии электропередачи, что может привести к перебоям в подаче света по отдельным адресам:

Деснянська 7;

Космонавтив 1,10,11,12,13,15,19,2,3,7,8;

Мыкытенка 41,43,46,50,51,52,54;

Набережна 15,17;

Ричкова 2,4,6.

Плановые работы продлятся и в населенном пункте Прыдеснянська. Здесь обесточивание ожидается с 08:00 до 17:00. Отключение коснутся части улиц и отдельных потребителей, указанных в графике:

Космонавтив 17, 18, 6;

Мыкытенка 33, 35, 37, 45, 47, 49.

Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

