Подорожание продуктов в Харьковской области отразилось на гречке, среднемесячная цена которой на 1 кг составляет 34,10 грн, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Минфина .

В разных супермаркетах ценник значительно колеблется: Auchan предлагает 29,90 грн., Megamarket – 43,20, Metro – 31,30, Novus – 31,99, что демонстрирует различия между торговыми сетями и позволяет потребителям выбирать оптимальные варианты приобретения продукта.

В августе 2025 г. среднемесячные показатели также были неодинаковыми: Metro – 31,30 грн., Novus – 31,87, Auchan – 29,90, Megamarket – 43,20, а средняя стоимость составляла 34,07. Такая статистика свидетельствует о незначительных колебаниях, влияющих на бюджет покупателей и планирование расходов на крупу.

Ежедневный индекс потребительских цен за последний месяц также демонстрировал небольшие изменения. С 10 по 20 августа стоимость удерживалась на уровне 34,10 гривны, после чего с 27 по 31 августа снизилась до 34,02. В сентябре показатели стабилизировались на уровне 34,10, подтверждая относительное постоянство рынка гречихи.

Таким образом, за период с 10 августа 2025 средние цены на крупу выросли всего на 0,05 гривен, что отражает минимальное, но ощутимое подорожание продуктов в Харьковской области. Покупатели могут планировать закупки с учетом этих изменений, выбирая наиболее выгодные предложения среди супермаркетов и сохраняя контроль за расходами на продовольственные товары.

Эти данные позволяют украинским следить за динамикой цен и принимать обоснованные решения при покупке гречки на рынке Харьковской области.

