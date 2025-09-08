Новий графік руху поїздів з Києва буде діяти в період з 3 по 29 вересня і стосується денного одного із пасажирських складів, повідомляє Politeka.

Як інформують у Телеграм-каналі пресслужби "Укрзалізниці", новий графік руху поїздів з Києва стосується №222/221, який курсуватиме між столицею і Полтавою у непарні числа. Ці зміни будуть відчутні для тих, хто час від часу планує поїздки між цими містами.

Згідно з оновленим розкладом, пасажирський склад вирушатиме зі станції Київ-Пасажирський о 07:57 і прибуватиме до Полтави о 12:39. У зворотному напрямку він відправлятиметься о 14:59, прибуття до столиці заплановано на 20:10.

Новий графік руху поїздів з Києва передбачає, що по дорозі пасажирський склад зупинятиметься у Гребінці, Лубнах та Миргороді. Для пасажирів передбачені купейні та плацкартні вагони, що дозволяє людям обирати зручний для себе рівень комфорту.

Квитки вже доступні для придбання у додатку та касах. Їх радять купувати заздалегідь, адже попит на цей напрямок може бути достатньо високим.

Крім цього, залізничники нагадують про новий маршрут Івано-Франківськ - Краматорськ, який стартував 29 червня і курсує через Полтаву. Пасажирський склад проїжджає 9 областей, зупиняючись ще й у Львові та Слов’янську.

З Івано-Франківська він виїзжджає о 21:52, а до Краматорська доїжджає о 18:28 наступного дня. У зворотному напрямку відправлення о 19:20, прибуття о 16:45. В складі доступні як плацкартні, так і купейні вагони. Окрім цього, є й СВ, що дозволяє пасажирам обирати комфортний для себе клас.

