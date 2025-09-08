Новый график движения поездов из Киева будет действовать в период с 3 по 29 сентября и касается дневного одного из пассажирских составов, сообщает Politeka.

Как информируют в Телеграмм-канале прессслужбы "Укрзалізниці", новый график движения поездов из Киева касается №222/221, который будет курсировать между столицей и Полтавой в нечетные числа. Эти изменения будут ощутимы для тех, кто время от времени планирует поездки между этими городами.

Согласно обновленному расписанию, пассажирский состав будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 07:57 и прибывать в Полтаву в 12:39. В обратном направлении он будет отправляться в 14:59, прибытие в столицу запланировано на 20:10.

Новый график движения поездов из Киева предполагает, что на пути пассажирский состав будет останавливаться в Гребенке, Лубнах и Миргороде. Для пассажиров предусмотрены купейные и плацкартные вагоны, позволяющие людям выбирать удобный для себя уровень комфорта.

Билеты уже доступны для покупки в приложении и кассах. Их советуют покупать заранее, ведь спрос на это направление может быть достаточно высоким.

Кроме этого, железнодорожники напоминают о новом маршруте Ивано-Франковск – Краматорск, который стартовал 29 июня и курсирует через Полтаву. Пассажирский состав проезжает 9 областей, останавливаясь и во Львове и Славянске.

Из Ивано-Франковска он выезжает в 21:52, а в Краматорск доезжает в 18:28 на следующий день. В обратном направлении отправление в 19:20, прибытие в 16:45. В составе доступны как плацкартные, так и купейные вагоны. Кроме того, есть и СВ, что позволяет пассажирам выбирать комфортный для себя класс.

