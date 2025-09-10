Новый график движения транспорта в Киевской области включает в себя перенаправление автобусов и троллейбусов, отмену некоторых маршрутов и ограничение проезда.

Новый график движения транспорта в Киевской области вступит в силу с 10 по 12 сентября в связи с аварийно ремонтными работами на участке ул. Рыбная, 8 в Белоцерковском обществе, передает Politeka.

Пресс-служба городского совета сообщает, что из-за повреждения сети водоотвода необходимо проведение срочного ремонта.

Движение транспорта на этом участке временно ограничено из-за узкой проезжей части и необходимости обустройства безопасной площадки для работ. С 9:00 10 сентября по 17:00 12 сентября автомобили не смогут проехать от дома №8 по ул. Рыбная для остановки общественного транспорта на ул. Героев Крут, напротив дома №95.

Эти изменения коснутся и общественного транспорта. Троллейбусный маршрут №8 и автобус №8А будут временно не курсировать. Автобус №2 будет объезжать участок по ул. Рыбная, дальше через ул. Зенитный полк и проспект Независимости. Автобус №7 будет завершать свой маршрут возле магазина "ВЕЛМАРТ".

Жителей просят учесть новый график движения транспорта в Киевской области и заранее планировать передвижение по городу. Эти изменения помогут обеспечить безопасность работников, водителей и пассажиров при проведении работ.

Украинцам напоминают, что ограничения временные, а организация движения общественного транспорта направлена ​​на минимизацию неудобств для пассажиров. Все заинтересованные могут уточнять актуальные маршруты по расписанию перевозчиков или на информационных стендах остановок.

Итак, с 10 по 12 сентября будет действовать новый график движения транспорта в Киевской области, включающий перенаправление автобусов и троллейбусов, отмену некоторых маршрутов и ограничение проезда на указанном участке для обеспечения безопасности аварийно-ремонтных работ.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили