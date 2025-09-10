Местным жителям показали новый график поездов в Запорожской области, потому рассказываем, кому и к чему готовиться.

Новый график поездов в Запорожской области начал действовать с 8 сентября и затронул несколько пригородных электричек, курсирующих из и в Запорожье, сообщает Politeka.

Как видно из официального сайта Юго-Западной железной дороги , пассажирам следует внимательно ознакомиться с новым графиком поездов в Запорожской области во избежание недоразумений и опозданий.

Новый график поездов в Запорожской области предусматривает корректировку времени отправления и маршрута трех электропоездов. В частности, электропоезд №6132/6131 Запорожье-1-Синельниково-1 с 8 по 11 сентября будет отправляться раньше обычного времени.

Со станции Запорожье-1 электричка будет двигаться в 18.17 вместо 18.30, а дальше будет следовать за скорректированным расписанием через пл. Мотор, пл. Искра, Запорожье-Грузное, Янцевое и Вольнянск. Остальные станции также учтены в обновленном расписании.

Электричка №6547/6548 еще в течение 11 и 12 сентября будет курсировать в Вольнянск по действующему расписанию. Далее она пройдет по измененному маршруту через разъезд 11 км, Запорожье-Левое, не заходя на станцию ​​Янцево, и дальше через Запорожье-Грузное в Запорожье-2.

Прибытие на конечную станцию ​​запланировано на 13:14. На промежуточных остановках электропоезд будет останавливаться на пл. Любимовка, пл. 9 км, пл. 13 км и пл. 17 км, а также на пл. 4 км и пл. 6 км.

Электричка №6124/6123 в течение 8–12 сентября в Синельниково-1 будет курсировать по привычному принципу.

А дальше электропоезд следует за скорректированным маршрутом через Ивковку, пл. Запорожское, пл. Нижняя Терса, Славгород-Южный, пл. Степная, пл. Соленое, Новогупаловку, пл. Значковое, Вольнянск, Янцево, Запорожье-Грузное, пл. Искра, пл. Мотор и прибывает в Запорожье-1 в 17.19.

