Безкоштовне житло для переселенців у Запоріжжі також може бути надане на соціальному квартирному обліку.

Безкоштовне житло для переселенців у Запоріжжі доступне тим, хто перебуває на квартирному обліку в громаді, повідомляє Politeka.

Про це свідчить інформація від Факти ICTV.

ВПО, які не мають власного помешкання або мають площу менш як 13,65 м² на особу чи 35,22 м² на домогосподарство, можуть скористатися правом на тимчасове проживання. Безоплатне житло надається на рік з можливістю продовження, за умови реєстрації в Єдиній базі даних. Винятком є домівки на окупованій території або в зоні бойових дій.

Право зберігається протягом дії воєнного стану і ще пів року після його завершення. Пільга не передбачає оплату, крім комунальних послуг. Перевагу мають багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні, непрацездатні особи, пенсіонери, особи з інвалідністю.

Для оформлення потрібно подати заяву до ЦНАПу або органу місцевого самоврядування. До заяви додаються копії: паспорта або іншого документа, довідки ВПО, документи про родинні зв’язки, ІПН, довідки про пільги.

Безкоштовне житло для переселенців у Запоріжжі також може бути надане на соціальному квартирному обліку або у вигляді безстрокового користування для обмежених категорій громадян — учасників бойових дій, інвалідів, сиріт, родин загиблих захисників.

Очікування залежить від наявності приміщень. У разі надходження житла для тимчасового проживання громада зобов’язана передати його не пізніше ніж за три робочі дні після появи у фонді.

До слова, у місті також можна отримати грошову підтримку.

У межах ініціативи CARE4U3, що реалізується благодійною організацією Карітас Запоріжжя, триває реєстрація на індивідуальну підтримку у форматі «кейс-менеджменту».

Джерело: Факти ICTV