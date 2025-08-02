Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье может быть также предоставлено на социальном квартирном учете.

Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье доступно тем, кто состоит на квартирном учете в общине, сообщает Politeka.

Об этом свидетельствует информация от Факты ICTV.

ВПЛ, которые не имеют собственного дома или имеют площадь менее 13,65 м² на человека или 35,22 м² на домохозяйство, могут воспользоваться правом на временное проживание. Безвозмездное жилье предоставляется на год с возможностью продления, при регистрации в Единой базе данных. Исключением являются дома на оккупированной территории или в зоне боевых действий.

Право сохраняется в течение действия военного положения и еще полгода после его завершения. Льгота не предусматривает оплату, кроме коммунальных услуг.

Для оформления нужно подать заявление в ЦНАП или орган местного самоуправления. К заявлению прилагаются копии: паспорта или иного документа, справки ВПЛ, документы о родственных связях, ИНН, справки о льготах.

Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье также может быть предоставлено на социальном квартирном учете или в виде бессрочного использования для ограниченных категорий граждан — участников боевых действий, инвалидов, сирот, семей погибших защитников.

Ожидание зависит от наличия помещений. В случае поступления жилья для временного проживания община обязана передать его не позднее чем через три рабочих дня после появления в фонде.

Кстати, в городе также можно получить денежную поддержку.

В рамках инициативы CARE4U3 , реализуемой благотворительной организацией Каритас Запорожья , идет регистрация на индивидуальную поддержку в формате «кейс-менеджмента».

Источник: Факты ICTV

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