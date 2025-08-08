Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье дополняется другими формами поддержки через платформу «Допомагай».

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предоставляется благодаря сотрудничеству общественной организации "Центр Социального партнерства "Перспектива"" с международной структурой Mercy Corps, сообщает Politeka.

Подробности этой инициативы опубликованы на сайте организаторов .

Программа ориентирована на лиц пожилого возраста и семьи без детей дошкольного возраста, нуждающихся в временном убежище продолжительностью до трех недель. Кроме проживания, участники могут воспользоваться правовой и психологической поддержкой бесплатно. Для подачи заявки предусмотрена телефонная связь или онлайн-форма.

Инициатива призвана создать безопасные условия для адаптации в новом городе.

Согласно информации, размещенной на ресурсе «Допомогай», доступны два варианта в частном секторе. Один – трехкомнатное жилье с отоплением на газе и полным санузлом внутри. Другой – дом на улице Печерской с двумя комнатами, где санузел расположен на улице, а душ – в главном корпусе.

Жилье подразумевает совместное пользование кухней, интернетом и стиральной техникой. Все комнаты оснащены мебелью: кровати, места хранения вещей и основная оснастка. Дополнительно предоставляется помощь с регистрацией как ВПЛ и сопровождение при оформлении выплат.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье дополняется другими формами поддержки через платформу «Допомагай»: медицинские услуги, гуманитарная помощь, волонтерское участие.

К слову, в Запорожье также доступна работа для пенсионеров, позволяющая выбрать график и должность в соответствии с физическими возможностями и опытом.

