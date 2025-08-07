Робота для пенсіонерів у Запоріжжі дає змогу обрати графік та посаду відповідно до фізичних можливостей і досвіду.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі представлена кількома актуальними пропозиціями, що дозволяють знайти стабільну зайнятість та гідну оплату праці, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про вакансії надає сайт work.ua.

Серед варіантів — вакансія вантажника, знімача-укладальника в компанії СПП Сервіс. Вимоги до кандидатів мінімальні — можливість працевлаштування без досвіду. Робота полягає у вивантаженні залізничних вагонів та зйомці-укладанні продукції на території комбінатів «Запоріжсталь» і «Запоріжвогнетрив». Пропонуються зміни по 12 годин або 8-годинний графік, стабільна заробітна плата та можливість додаткових підробітків.

Іншу позицію пропонує мережа «Перша Пекарня Твого Міста» — тут шукають продавця-касира з досвідом. До основних завдань входять консультації покупців, розрахунки на касі, дотримання санітарних норм. Працедавець гарантує своєчасну виплату зарплати, зручне розташування, бонуси за рекомендації та гнучкий графік — 4/2, 2/2 або 3/3.

Ще один роботодавець — заклад «Шаурум» на вулиці Базарна. Запрошують касира-помічника, готового навчатися. Робочий день триває з 8:00 до 20:00, зміни — 3/3, 6/1 або 5/2. Обов’язки включають прийом замовлень, розрахунки, консультації клієнтів, підтримку чистоти, упаковування товарів і роботу з системою обліку.

Усі згадані роботодавці відкриті до співпраці з пенсіонерами, пропонуючи зайнятість у різних районах Запоріжжя. Робота для пенсіонерів у Запоріжжі дає змогу обрати графік та посаду відповідно до фізичних можливостей і досвіду.

