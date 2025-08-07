Работа для пенсионеров в Запорожье позволяет выбрать график и должность в соответствии с физическими возможностями и опытом.

Работа для пенсионеров в Запорожье представлена несколькими актуальными предложениями, позволяющими найти стабильную занятость и достойную оплату труда, сообщает Politeka.

Актуальную информацию о вакансиях предоставляет сайт work.ua.

Среди вариантов — вакансия грузчика , съемника-составителя в компании СПП Сервис. Требования к кандидатам минимальны – возможность трудоустройства без опыта. Работа заключается в выгрузке железнодорожных вагонов и съемке-укладке продукции на территории комбинатов «Запорожсталь» и «Запорожогнеупор». Предлагаются изменения по 12 часов или 8-часовой график, стабильная заработная плата и возможность дополнительных подработок.

Другую позицию предлагает сеть «Первая Пекарня Твоего Города» – здесь ищут продавца-кассира с опытом. В основные задачи входят консультации покупателей, расчеты на кассе, соблюдение санитарных норм. Работодатель гарантирует своевременную выплату зарплаты, удобное расположение, бонусы за рекомендации и гибкий график – 4/2, 2/2 или 3/3.

Еще один работодатель – заведение «Шаурум» на улице Базарная. Приглашают кассира-помощника , готового учиться. Рабочий день длится с 8:00 до 20:00, смены - 3/3, 6/1 или 5/2. Обязанности включают прием заказов, расчеты, консультации клиентов, поддержание чистоты, упаковки товаров и работу с системой учета.

Все упомянутые работодатели открыты для сотрудничества с пенсионерами, предлагая занятость в разных районах Запорожья. Работа для пенсионеров в Запорожье позволяет выбрать график и должность в соответствии с физическими возможностями и опытом.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: открыта регистрация, как получить помощь.

Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожской области: в некоторых общинах выдают бесплатные продукты.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье: украинцев готовы поддержать, куда обращаться.