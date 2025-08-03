Графік відключення світла в Запорізькій області на тиждень з 4 по 10 серпня створено заздалегідь, тому жителям рекомендується підготуватись.

Графік відключення світла в Запорізькій області на тиждень з 4 по 10 серпня охоплює десятки населених пунктів через планові технічні роботи, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Запоріжжяобленерго.

Знеструмлення триватимуть протягом усього тижня в місті Запоріжжя, а також у багатьох селах і селищах.

У неділю, 4 серпня, електропостачання буде повністю відсутнє в Біленькому, Канівському, Лисогірці, Червонодніпровці з 08:00 до 17:00. Також знеструмлення торкнуться вулиць сіл Нижня Хортиця, Розумівка, Юльївка, Івангород, Дніпрельстан.

5 числа, в понеділок, перелік територій не зміниться. Додатково будуть знеструмлені Миколай-Поле, Лежине, Сонячне та Відрадне. Тривалість відключень — з 08:00 або 09:00 до 17:00.

6 числа, у вівторок, планові роботи продовжаться на тих же ділянках. Енергопостачання буде відсутнє в Біленькому, Канівському, Лисогірці, Червонодніпровці, Нижній Хортиці, Розумівці та Відрадному.

На середу, 7 числа, заплановані роботи у Новопетрівці, Кушугумі та Долинському. Графік передбачає відключення електроенергії з 09:00 до 17:00.

8 серпня, у четвер, обмеження торкнуться Запоріжжя — будинки на вулиці Героїв 37-го батальйону — з 12:00 до 17:00. У цей день також не буде електрики в селах Веселянка та Відрадне (вулиці В. Сташенка, Яблунева, Миру, Щаслива).

Графік відключення світла в Запорізькій області на тиждень з 4 по 10 серпня створено заздалегідь, тому жителям рекомендується підготуватись: зарядити гаджети, перевірити ліхтарі та врахувати часові обмеження в повсякденних справах.

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