График отключения света в Запорожской области на неделю с 4 по 10 августа создан заранее, поэтому жителям рекомендуется подготовиться.

График отключения света в Запорожской области на неделю с 4 по 10 августа охватывает десятки населенных пунктов из-за плановых технических работ, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Запорожьеоблэнерго .

Обесточение будет продолжаться в течение всей недели в Запорожье, а также во многих селах и поселках.

В воскресенье, 4 августа, электроснабжение будет полностью отсутствовать в Беленьком, Каневском, Лысогорке, Червоноднепровце с 08:00 до 17:00. Также обесточивание коснутся улиц сел Нижняя Хортица, Умовка, Юльевка, Ивангород, Днепрельстан.

5 числа, в понедельник, список территорий не изменится. Дополнительно будут обесточены Николай-Поле, Лежин, Солнечное и Отрадное. Продолжительность отключений – с 08:00 или 09:00 до 17:00.

6 числа, во вторник, плановые работы продолжатся на тех же участках. Энергоснабжение будет отсутствовать в Беленьком, Каневском, Лысогорке, Червоноднепровце, Нижней Хортице, Умовке и Отрадном.

На среду, 7 числа, запланированы работы в Новопетровке, Кушугуме и Долинском. График предусматривает отключение электроэнергии с 09:00 до 17:00.

8 августа, в четверг, ограничения коснутся Запорожья — дома по улице Героев 37-го батальона — с 12:00 до 17:00. В этот день также не будет электричества в селах Веселянка и Отрадное (улицы В. Сташенко, Яблонева, Мира, Счастливая).

График отключения света в Запорожской области на неделю с 4 по 10 августа создан заранее, поэтому жителям рекомендуется подготовиться: зарядить гаджеты, проверить фонари и учесть временные ограничения в повседневных делах.

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