Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье продолжается, однако стоит знать о нюансах и кто может остаться без выплат
Об этом говорится в постановлении Кабмина №376.
Внутренне перемещенные лица будут получать ежемесячную денежную помощь для ВПЛ в Запорожье: 2 000 грн для взрослых и 3 000 грн для детей и людей с инвалидностью. Эти выплаты будут храниться до осени 2025 года и поступать автоматически без необходимости повторного подачи заявлений. Такой механизм позволяет избежать лишней бюрократии и гарантирует стабильную поддержку переселенцам.
В то же время, Министерство финансов осуществляет постоянный контроль за местом пребывания переселенцев. Согласно постановлению Кабмина №376, денежная помощь для ВПЛ в Запорожье может быть прекращена для тех граждан, которые находятся за границей более 90 календарных дней подряд .
Также важно знать, что в случае выявления по результатам верификации факта пребывания украинца за границей более 90 календарных дней подряд уполномоченным органом, выдавшим справку, проводится дополнительная проверка рекомендаций в порядке, определенном Минсоцполитики.
После проведения дополнительной проверки при подтверждении информации о выезде переселенца на постоянное место жительства за границу принимается решение об отзыве справки о взятии на учет.
Следует также отметить, что в случае возвращения внутренне перемещенного из-за границы, в отношении которого было принято решение об отзыве справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица, такая справка выдается по заявлению лица.
