Денежную помощь для ВПЛ на отопление в Черкасской области будут оказывать украинцам, но получат ее не все переселенцы, а только некоторые категории, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Правительство предусмотрело дополнительную финансовую поддержку для внутренне перемещенных лиц, которые покинули свои дома из-за войны и ныне проживают в разных регионах Украины. Речь идет о тех категориях переселенцев, которые являются получателями льгот или жилищных субсидий, а также о вынужденно перемещенных лицах, которые не получали денежной помощи от международных доноров.

Размер и назначение денежной помощи для ВПЛ в Черкасской области

Средний размер выплаты для переселенцев составит 8000 гривен на домохозяйство. Эти средства предназначены для приобретения твердого топлива – в частности, угля, брикетов или дров в зависимости от типа отопления и региональных потребностей.

По данным правительства, около 32 000 домохозяйств среди внутренне перемещенных лиц смогут получить указанную поддержку Целью программы является не только поддержать самых уязвимых переселенцев, но и уменьшить нагрузку на местные бюджеты во время прохождения отопительного сезона 2025/2026 года.

Кто и когда будет осуществлять выплаты

Денежная помощь для ВПЛ в Черкасской области выплачивается Пенсионным фондом Украины. Перевод денег будет происходить после завершения выплат от международных организаций, ориентировочно в ноябре-декабре 2025 года. Такой подход позволит избежать дублирования поддержки и обеспечит более справедливое распределение ресурсов между всеми категориями переселенцев.

Вырученные средства будут зачисляться на личные счета получателей, открытые в уполномоченных банках, с возможностью дальнейшего безналичного использования.

