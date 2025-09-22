Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області залишатиметься актуальною проблемою, допоки врожайність не стабілізується, а фермери не пристосуються до нових умов.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може виникнути через зниження врожайності цибулі, повідомляє Politeka.

Ситуацію пояснюють аграрії: більшість традиційних територій на півдні залишилися під окупацією, тому посіви довелося переносити у центральні та західні регіони. Однак саме там урожайність значно нижча. Замість звичних показників господарі нині отримують у середньому в чотири рази менше цибулі.

За словами Вікторії Рудь, старшої наукової співробітниці Інституту овочівництва і баштанництва НААНУ, тепер фермери збирають орієнтовно 20 тонн з гектара. Для порівняння: до початку війни на південних площах урожайність сягала 60–80 тонн.

До повномасштабного вторгнення саме Запорізька, Херсонська, Миколаївська та Одеська області забезпечували близько 60% всього українського врожаю цибулі. Втрата цих земель кардинально змінила географію виробництва. Нові умови, відсутність досвіду у фермерів та несприятливі кліматичні фактори спричинили зменшення обсягів.

Площа посівів у 2024 році залишилася практично такою ж, як і торік — близько 53,8 тисячі гектарів. Проте загальний збір знизився на 20–25%. Основними причинами стали нестача вологи, хвороби та погодні виклики. У 2022 році внаслідок окупації господарства втратили приблизно 21% довоєнних обсягів, що вже тоді викликало дефіцит. У 2023-му завдяки роботі виробників центральних і західних регіонів збір зріс на 9,8% порівняно з попереднім роком.

Таким чином, дефіцит продуктів у Дніпропетровській області залишатиметься актуальною проблемою, допоки врожайність не стабілізується, а фермери не пристосуються до нових умов.

