Графік відключення світла на тиждень 7–13 липня в Кіровоградській області може коригуватись у разі змін погодних умов або виробничих потреб.

Графік відключення світла на тиждень 7–13 липня в Кіровоградській області включає планові роботи в межах Устинівської територіальної громади, які триватимуть упродовж кількох днів, повідомляє Politeka.

Енергетики попереджають про тимчасові знеструмлення в окремих населених пунктах громади з метою проведення профілактичних та ремонтних робіт на електромережах.

Зокрема, у вівторок, 8 липня 2025 року, з 08:00 до 17:00, буде знеструмлено частину селища Устинівка. Відключення світла торкнеться мешканців по вулиці Степовій — будинки №3, 6, 8. Роботи триватимуть увесь день, тож місцевим жителям радять заздалегідь зарядити телефони, підготувати запас води й вимкнути чутливу побутову техніку.

Наступного дня, у середу, 9 липня 2025 року, планується знеструмлення в селі Олександрівка. Роботи проводитимуться також з 08:00 до 17:00. Світла тимчасово не буде на вулиці Молодіжна, будинок №5.

Такі заходи — частина регіонального плану з підвищення надійності та стабільності електропостачання в громаді. Графік відключення світла на тиждень 7–13 липня в Кіровоградській області може коригуватись у разі змін погодних умов або виробничих потреб. Устинівська селищна рада просить вибачення за тимчасові незручності та закликає до розуміння.

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