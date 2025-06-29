Відповідач усвідомлював припинення права на пенсію в Кіровоградській області під час служби.

Гайворонський районний суд Кіровоградської області ухвалив рішення у справі, де Пенсійний фонд України вимагав повернення переплати пенсії за вислугу років у сумі 100 291 гривня від поліцейського, який поновився на службі та не повідомив про це ПФУ, передає Politeka.

Про це повідомляється у рішенні суду, опублікованому 21 травня 2024 року.

Чоловік отримував пенсію за вислугу років з 1 вересня 2018 року. Проте з 11 серпня 2021 року він поновився на службі в органах Національної поліції України, що автоматично позбавляє права на отримання пенсійних виплат.

Про це чоловік не повідомив Пенсійний фонд, хоча підписав заяву-зобов’язання інформувати про працевлаштування протягом п’яти днів. Через це утворилася переплата пенсії за період з 11 серпня 2021 року по 31 травня 2022 року на суму 100 291 гривню.

ПФУ тричі надсилало чоловікові вимоги про повернення цих коштів — 22 листопада 2022 року, 19 і 27 березня 2024 року, але відповідач не повернув переплату. Суд, розглядаючи справу, встановив, що поліцейський діяв недобросовісно, не повідомивши про своє поновлення на службі, тим самим порушивши вимоги закону.

Суд задовольнив позов ПФУ і постановив стягнути з чоловіка на користь Пенсійного фонду Україні переплату виплат за вислугу років у розмірі 100 291 гривні. У рішенні зазначено, що відповідач усвідомлював припинення права на пенсію в Кіровоградській області під час служби, однак умисно приховав цей факт.

Визнання сторонами обставин справи не викликало заперечень, тому суд прийняв рішення про повне задоволення позову.

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