Ответчик отдавал себе отчет в прекращении права на пенсию в Кировоградской области во время службы.

Гайворонский районный суд Кировоградской области принял решение по делу, где Пенсионный фонд Украины требовал возврата переплаты пенсии за выслугу лет в сумме 100 291 гривна от возобновившегося на службе полицейского и не сообщил об этом ПФУ, передает Politeka.

Об этом сообщается в решении суда, опубликованном 21 мая 2024 года.

Муж получал пенсию за выслугу лет с 1 сентября 2018 года. Однако с 11 августа 2021 он возобновился на службе в органах Национальной полиции Украины, что автоматически лишает права на получение пенсионных выплат.

Об этом мужчина не сообщил Пенсионному фонду, хотя подписал заявление-обязательство информировать о трудоустройстве в течение пяти дней. Поэтому образовалась переплата пенсии за период с 11 августа 2021 года по 31 мая 2022 года на сумму 100 291 гривну.

ПФУ трижды направляло мужчине требования о возврате этих средств – 22 ноября 2022 года, 19 и 27 марта 2024 года, но ответчик не вернул переплату. Суд, рассматривая дело, установил, что полицейский действовал недобросовестно, не сообщив о своем возобновлении на службе, тем самым нарушив требования закона.

Суд удовлетворил иск ПФУ и постановил взыскать с мужчины в пользу Пенсионного фонда Украины переплату выплат за выслугу лет в размере 100 291 гривны. В решении отмечено, что ответчик осознавал прекращение права на пенсию в Кировоградской области во время службы, однако умышленно скрыл этот факт.

Признание сторонами обстоятельств дела не вызвало возражений, поэтому суд принял решение о полном удовлетворении иска.

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