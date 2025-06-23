Жителів просять з розумінням поставитися до графіка відключення світла у Кіровоградській області.

Устинівська селищна рада повідомила про графік відключення електроенергії в окремих селах Кропивницького району, повідомляє Politeka.

Роботи проводитимуться 25 та 27 червня 2025 року з 09:00 до 17:00 у зв’язку з технічним обслуговуванням електромереж. Попри те, що мова йде про електропостачання, подібні заходи часто пов’язуються з оновленими графіками технічних перерв, зокрема і в межах графіка відключення світла у Кіровоградській області.

Знеструмлення торкнеться низки населених пунктів: у селі Ганно-Леонтовичеве без світла тимчасово залишаться вулиці Горошанська, Миру, Мічуріна, Молодіжна, Набережна, Перемоги, Садова, Степна та Шевченка. У Костянтинівці — П’ятихатська, в Олександрівці — Ахтівська, Гаркавого, Дружби, Лесі Українки, Миру, Молодіжна, Набережна.

У селі Переможне — Верхня, К. Маркса та Центральна. В Седнівці знеструмлять десятки адрес на вулицях Захисників України, Лесі Українки, Миру, Молодіжній, Набережній, Річній, Садовій, Степовій, Шевченка, Шкільній, Ювілейній. Також у Селівановому — на Верхній і Нижній.

Устинівська селищна рада просить жителів поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та вжити заходів безпеки під час перерви в електропостачанні. Поновлення живлення відбудеться одразу після завершення технічних робіт.

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