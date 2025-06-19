Нова система оплати проїзду у Кропивницькому стане важливим кроком до модернізації міського транспорту та підвищення комфорту для мешканців.

Розпочато активну підготовку до впровадження нової системи оплати проїзду у Кропивницькому, повідомляє Politeka.

Йдеться про автоматизовану систему безготівкового розрахунку в громадському транспорті. 13 червня у міській раді презентували можливу модель електронного квитка, яку запропонувала компанія EasyPay.

За словами секретаря міської ради Олега Колюки, це важлива частина стратегії розвитку громади до 2030 року. Мета новації — перевести транспорт на безготівкові платежі, що дозволить покращити облік пасажирів, зокрема пільгових категорій. Завдяки цьому місто отримає точну інформацію про пасажиропотік, що допоможе оптимізувати маршрути та тарифну політику.

EasyPay готова інвестувати близько 20 мільйонів гривень у запуск нового механізму, який вже успішно працює у Запоріжжі, Рівному та інших містах. У рамках проєкту планується встановлення валідаторів у 96 комунальних транспортних одиницях та 170 маршрутках, з обов’язковою участю приватних перевізників.

Варто зауважити, що картки для безготівкового проїзду будуть іменними: пільгові категорії отримають їх безкоштовно, іншим доведеться придбати за приблизно 60 гривень. Запуск системи очікується протягом 3–6 місяців після завершення всіх процедур, включно з громадськими слуханнями та конкурсом оператора.

Нова система оплати проїзду у Кропивницькому стане важливим кроком до модернізації міського транспорту та підвищення комфорту для мешканців.

Після запуску місцеві мешканці зможуть швидко й безпечно розраховуватись за проїзд без використання готівки.

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