Новая система оплаты проезда в Кропивницком станет важным шагом к модернизации городского транспорта и повышению комфорта для жителей.

Начата активная подготовка к внедрению новой системы оплаты проезда в Кропивницком, сообщает Politeka.

Речь идет об автоматизированной системе безналичного расчета в общественном транспорте. 13 июня в городском совете была представлена ​​возможная модель электронного билета, которую предложила компания EasyPay.

По словам секретаря городского совета Олега Колюки, это важная часть стратегии развития общества до 2030 года. Цель такого новшества — перевести транспорт на безналичные платежи, что позволит улучшить учет пассажиров, в частности, льготных категорий. Благодаря этому город получит точную информацию о пассажиропотоке, что поможет оптимизировать маршруты и тарифную политику.

EasyPay готова инвестировать около 20 миллионов гривен в запуск нового механизма, уже успешно работающего в Запорожье, Ровно и других городах. В рамках проекта планируется установка валидаторов в 96 коммунальных транспортных единицах и 170 маршрутках, с обязательным участием частных перевозчиков.

Стоит отметить, что карты для безналичного проезда будут именными: льготные категории получат их бесплатно, другим придется приобрести примерно 60 гривен. Запуск системы ожидается в течение 3–6 месяцев после завершения всех процедур, включая общественные слушания и конкурс оператора.

Новая система оплаты проезда в Кропивницком станет важным шагом к модернизации городского транспорта и повышению комфорта для жителей.

После запуска местные жители смогут быстро и безопасно рассчитываться за проезд без наличных средств.

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