Начата активная подготовка к внедрению новой системы оплаты проезда в Кропивницком, сообщает Politeka.
Речь идет об автоматизированной системе безналичного расчета в общественном транспорте. 13 июня в городском совете была представлена возможная модель электронного билета, которую предложила компания EasyPay.
По словам секретаря городского совета Олега Колюки, это важная часть стратегии развития общества до 2030 года. Цель такого новшества — перевести транспорт на безналичные платежи, что позволит улучшить учет пассажиров, в частности, льготных категорий. Благодаря этому город получит точную информацию о пассажиропотоке, что поможет оптимизировать маршруты и тарифную политику.
EasyPay готова инвестировать около 20 миллионов гривен в запуск нового механизма, уже успешно работающего в Запорожье, Ровно и других городах. В рамках проекта планируется установка валидаторов в 96 коммунальных транспортных единицах и 170 маршрутках, с обязательным участием частных перевозчиков.
Стоит отметить, что карты для безналичного проезда будут именными: льготные категории получат их бесплатно, другим придется приобрести примерно 60 гривен. Запуск системы ожидается в течение 3–6 месяцев после завершения всех процедур, включая общественные слушания и конкурс оператора.
Новая система оплаты проезда в Кропивницком станет важным шагом к модернизации городского транспорта и повышению комфорта для жителей.
После запуска местные жители смогут быстро и безопасно рассчитываться за проезд без наличных средств.
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